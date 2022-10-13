Сергей Базаревич: «Когда работаешь со сборной, ощущаешь себя значимым человеком»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич в новом выпуске тележурнала «Вид сверху» рассказал о работе в сборной России, ее сильнейшем составе и своем возвращении в клубный баскетбол.
«У меня было предложение во время сезона, но я отказался, однажды уже заходил в такую реку и мне не очень понравилось.
Ты когда со сборной работаешь, ощущаешь себя значимым человеком, это вызов. Мне казалось, что я делаю важную работу и просто так тренировать мне не хотелось.
Работать ради денег? Нет, деньги важны, конечно, но нужен вызов. Вот «Самара» это вызовов», – заявил Базаревич.
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