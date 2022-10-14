Джа Морэнт пронесся через всю площадку и исполнил шикарный данк

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Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором красивого момента в предсезонном матче с «Детройтом» (126:111).

В середине третьей четверти Морэнт прошел через всю площадку и исполнил эффектный данк.

На счету самого прогрессирующего игрока минувшего сезона 31 очко (12 из 21 с игры), 8 подборов и 4 передачи за 25 минут.

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