Джа Морэнт закричал на Коула Энтони, забросив мяч с фолом
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в концовке предсезонного матча против «Орландо» едва не потерял мяч во время прохода, но сохранил владение и забросил тяжелый мяч с фолом.
В порыве эмоций Морэнт закричал на разыгрывающего «Мэджик» Коула Энтони. Соперник никак не отреагировал, судьи также оставили эпизод без внимания.
Морэнт реализовал штрафной и сократил отставание до 2 очков, тем не менее «Гризлис» проиграли матч со счетом 105:109.
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