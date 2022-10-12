Джа Морэнт закричал на Коула Энтони, забросив мяч с фолом

Звездный разыгрывающий в концовке предсезонного матча против едва не потерял мяч во время прохода, но сохранил владение и забросил тяжелый мяч с фолом.

В порыве эмоций Морэнт закричал на разыгрывающего «Мэджик» . Соперник никак не отреагировал, судьи также оставили эпизод без внимания.

Морэнт реализовал штрафной и сократил отставание до 2 очков, тем не менее «Гризлис» проиграли матч со счетом 105:109.

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