Эмил Райкович: «В матче с «Локо» надо сосредоточиться на обороне и навязать им свой стиль»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, какой игры ждет от команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локо» – очень энергичная команда, в которой есть качественные игроки, такие как Барфорд, Щербенев, который явно прибавил в этом году, и другие ребята. На чем мы сосредоточены, так это на их быстрой игре и стараниях при подборе на чужом щите.

Мы должны сосредоточиться на обороне и навязать свой стиль игры», – заявил Райкович.

Контракты и платежные ведомости НБА

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные