Эмил Райкович: «В матче с «Локо» надо сосредоточиться на обороне и навязать им свой стиль»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, какой игры ждет от команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Локо» – очень энергичная команда, в которой есть качественные игроки, такие как Барфорд, Щербенев, который явно прибавил в этом году, и другие ребята. На чем мы сосредоточены, так это на их быстрой игре и стараниях при подборе на чужом щите.
Мы должны сосредоточиться на обороне и навязать свой стиль игры», – заявил Райкович.
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