Эмил Райкович: «В матче с «Локо» надо сосредоточиться на обороне и навязать им свой стиль»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, какой игры ждет от команды в матче лиги ВТБ с ивом-Кубань».

«Локо» – очень энергичная команда, в которой есть качественные игроки, такие как Барфорд, Щербенев, который явно прибавил в этом году, и другие ребята. На чем мы сосредоточены, так это на их быстрой игре и стараниях при подборе на чужом щите.

Мы должны сосредоточиться на обороне и навязать свой стиль игры», – заявил Райкович.

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Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»