Эмил Райкович: «В первой четверти «Локо» начал более агрессивно и жестко»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над ивом-Кубань» (84:64) отметил агрессивное начало встречи со стороны соперника.

«Локо» выиграл первую четверть со счетом 22:14.

«Поздравляю обе команды, это была хорошая схватка.

В первой четверти «Локо» начал более агрессивно и жестко. Мы говорили, особенно в перерыве, в первую очередь о том, что надо лучше играть в защите, особенно на подборах, так как в первом тайме у соперника было 14 отскоков в атаке. И мы в значительной степени контролировали игру после этого.

Чемпионат только начался, поэтому нам нужно привести всех в наилучшую форму», – передает слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

Контракты и платежные ведомости НБА