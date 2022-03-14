Георгий Жбанов: «Выйду на паркет против «Нижнего Новгорода» с особыми чувствами»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о своем настрое на матч против бывшей команды «Нижнего Новгорода» в рамках лиги ВТБ.

«У «Нижнего Новгорода» очень сыгранная команда. Многие баскетболисты не первый год выступают вместе и с полуслова понимают друг друга на площадке. У нас было достаточно времени для изучения тактических схем, атакующих и защитных взаимодействий соперников. Но только матч покажет, насколько успешно мы подготовились.

Лично я с особыми чувствами выйду на паркет против «Нижнего Новгорода», ведь провел 5 лет в системе поволжского клуба и вырос как игрок во многом благодаря Зорану Лукичу. С нетерпением жду встречи с бывшими одноклубниками, но на паркете друзей не будет», – заявил Жбанов.

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