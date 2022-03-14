Зоран Лукич: «При счете 50:53 допустили стыдную потерю, получили открытую контратаку, и исход игры был фактически предрешен»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал поражение от УНИКСА в домашнем матче Лиги ВТБ (50:65) и рассказал о ключевом моменте встречи.

«Поздравляю нашего соперника с заслуженной победой. Браво Комолову, который стал ключевым игроком в составе УНИКСа. Провел 30 минут в хорошем темпе и показал, что может играть на самом высоком уровне.

Что касается нашего коллектива, в те моменты, когда держали баланс, мы были рядом и даже имели инициативу. К сожалению, при счете 50:53 допустили стыдную потерю, получили открытую контратаку, и исход игры был фактически предрешен.

Все ожидают от Бабурина, Хвостова, Чадова, что они смогут сейчас помочь, но пока они не обрели свою оптимальную форму. Надеяться на их помощь можно только к середине апреля, а до этого момента надо продержаться и не потерять их снова», – сказал Лукич.

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