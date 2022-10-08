Сергей Базаревич: «Самара» совершила 28 потерь – я с таким сталкивался, когда тренировал юниоров»

Главный тренер «Самары» посетовал на большое количество потерь у своей команды в матче лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (70:79).

«Нашей команде не хватило контроля мяча. Мы совершили 28 потерь — мне кажется, последний раз я с таким сталкивался, когда тренировал юниорскую команду. Мы можем сослаться на то, что пока не до конца готовы, у нас оказались не очень свежие ноги, все-таки выезд достаточно тяжелый — и где-то нам не хватало ответственности, где-то не хватало ног.

Плюс нам не хватило , который накануне заболел — и до самого последнего момента его участие в матче было под вопросом. Хорошо, что он преодолел себя — но игра у него не получилась.

Мы расстроены: наверное, нам было по силам. Но нужно принять реальность такой, какая она есть: нам не хватает подготовки. И себе, и вообще всем я сейчас пожелал бы терпения. Хотя разочарование, конечно, присутствует», – сказал Базаревич.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?