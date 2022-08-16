Зайон Уильямсон: «Из-за травмы каждый день терпел ненависть»

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон рассказал о восстановлении после травмы, из-за которой целиком пропустил минувший сезон.

«Это было тяжело. Я могу сидеть здесь и рассказывать, но никто не сможет прочувствовать ситуацию так, как я. У меня был перелом стопы, и я не мог восстановиться в одно мгновение. Это обидно, потому что я люблю баскетбол, но был вынужден каждый день терпеть ненависть от незнакомых мне людей», – признался Зайон.

Этим летом Уильямсон подписал максимальное продление контракта с «Пеликанс». В новом соглашении есть пункт о травмах и критерии по количеству сыгранных матчей.

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