Боян Богданович продолжит карьеру в «Детройте». «Юта» получит Келли Олиника и Сэйбена Ли

«Юта» и договорились об обмене, в результате которого хорватский форвард (33 года, 201 см) перейдет в «Пистонс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Джаз» получит взамен тяжелого форварда (31 год, 206 см) и разыгрывающего защитника Сэйбена Ли (23 года, 188 см).

Богданович выступает в НБА с 2014 года. Последние три сезона хорват провел за «Юту», показатели в минувшем сезоне составили 18,1 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Олиник провел за «Детройт» один сезон, сыграв 40 матчей. Показатели – 9,1 очка, 4,4 подбора и 2,8 передачи в среднем за встречу.

Ли был выбран «Ютой» на драфте-2020 под 38-м номером, но не проведя за команду ни одного матча, был обменен в «Детройт». В минувшем сезоне защитник провел за «Пистонс» 37 встреч, набирая в среднем 5,6 очка, 2,3 подбора и 2,9 передачи.

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