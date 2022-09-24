«Санз» подписали Фрэнка Джексона и Тимоте Луваве-Кабарро

«Санз» подписали разыгрывающего (24 года, 191 см) и легкого форварда Тимоте Луваве-Кабарро (27 лет, 201 см).

Оба игрока поборются за место в заявке в тренировочном лагере. В ростере на данный момент 18 баскетболистов.

В сезоне-21/22 Джексон провел 53 матча за «Детройт», набирая 10,6 очка, 1,6 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

Луваве-Кабарро в минувшем розыгрыше НБА отыграл в 54 встречах за «Атланту» со средними показателями 4,4 очка и 1,6 подбора.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?