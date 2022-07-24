«Фенербахче» интересуется Мэттом Томасом и Мэйсоном Джонсом

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«Фенербахче» планирует усилить позицию атакующего защитника с опытом выступления в НБА.

Как сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро, в сферу интересов турецкого клуба входят Мэтт Томас (27 лет, 193 см) и Мэйсон Джонс (24 года, 196 см).

В минувшем сезоне Томас провел 40 матчей за «Чикаго», набирая в среднем 4 очка и 1,3 подбора при реализации 28,5% трехочковых.

Джонс сыграл только четыре матча за «Лейкерс» с показателями 6,8 очка и 2,5 подбора, выступая в основном за фарм-команду в G-лиге.

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