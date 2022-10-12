Александр Щербенев – о матче против ЦСКА: «Будет максимально жесткая игра. Необходимо сыграть на 200 процентов»

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев оценил начало сезона для краснодарской команды, назвал ее козыри в предстоящем матче против и задачи на сезон.

- В первых матчах нового сезона лиги уступил МБА и выиграл у «Самары». Как оцениваете старт вашей команды?

– Наверное, сказал бы, что неудовлетворительно. Должны были выигрывать оба матча. И особенно с МБА. Но, видимо, как то не настроились, и соперник преподнес нам хороший урок. Мы сделали выводы из своих ошибок, разобрали игру и победили в следующем матче.

- В четверг вы дома сыграете с ЦСКА. В чем ваши козыри?

– Наверное, в возрасте и желании. У нас молодая амбициозная команда, а матч с ЦСКА — всегда серьезное состязание. Так что настрой на игру будет соответствующий. Хочется порадовать своих болельщиков. Будем на это надеяться. ЦСКА есть ЦСКА: имя этой команды говорит само за себя, поэтому будет максимально жесткая игра. Армейцы хорошо играют. Победили в первых двух матчах сезона. Алексей Швед восстановился после травмы и форму набрал. Хорошая команда, сильная, укомплектованная. Что и говорить, тяжелый соперник. Поэтому нам необходимо сыграть на 200 процентов, чтобы выиграть.

- Какие задачи «Локомотиву-Кубань» по силам решать в этом сезоне?

– Ну, надо попадать в полуфинал, а там уже будет видно. Естественно, всегда хочется победить, выиграть чемпионат, даже несмотря на то, что у нас молодая команда. Так что цели самые высокие. Мы работаем, совершенствуемся.

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