Александер Секулич: «ЦСКА будет стараться нагружать своих больших в «краске»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от завтрашнего матча против московского ЦСКА в рамках лиги ВТБ.

– отличная команда. Это серьезный соперник, который играет на очень высоком уровне. В составе армейцев достаточно сильных игроков.

Точно можем ожидать, что они будут стараться нагружать своих больших в «краске». А вокруг достаточно опытных защитников – хороших снайперов. Против такого соперника важно показать хороший командный баскетбол, грамотно и качественно отработать в защите», – передает слова тренера официальный сайт .

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