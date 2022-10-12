Александер Секулич: «ЦСКА будет стараться нагружать своих больших в «краске»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от завтрашнего матча против московского ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.
«ЦСКА – отличная команда. Это серьезный соперник, который играет на очень высоком уровне. В составе армейцев достаточно сильных игроков.
Точно можем ожидать, что они будут стараться нагружать своих больших в «краске». А вокруг Николы Милутинова достаточно опытных защитников – хороших снайперов. Против такого соперника важно показать хороший командный баскетбол, грамотно и качественно отработать в защите», – передает слова тренера официальный сайт «Локо».
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