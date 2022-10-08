Джейлен Барфорд – о 29 очках: «Нет цели набирать больше всех, цель «Локо» – выигрывать каждый матч»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» прокомментировал свое выступление в матче лиги ВТБ против «Самары» (79:70).

Американский баскетболист стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 29 очков и совершил и 7 перехватов.

«Классная атмосфера сегодня была. Спасибо болельщикам за поддержку. У нас получилось практически все, что мы хотели. Команда была максимально сфокусирована, и в итоге удалось добиться желаемого результата.

Я сказал парням: «У нас игра идет нормально, не надо переживать из-за промахов. Оставайтесь спокойными, чувствуйте себя комфортно. Продолжаем искать моменты и бросать – это обязательно начнет приносить результат». Так и вышло.

Вообще, мы играем вместе уже второй год, все лучше чувствуем друг друга на площадке. Надо оставаться на этой волне и продолжать выигрывать. Ни у меня, ни у команды нет цели, чтобы именно я набирал больше всех. Наша цель – выигрывать каждый следующий матч», – заявил Барфорд.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?