МБА имеет рекордный показатель «+/-» для дебютанта Лиги ВТБ
МБА обыграла «Локомотив-Кубань» (86:73) и «Астану» (103:69) в первых двух матчах Единой лиги ВТБ в истории клуба.
Ранее двух побед на старте удавалось добиться только четырем командам-дебютантам Лиги: ЦСКА, УНИКСу, «Зениту» и «Спартаку» (Санкт-Петербург).
МБА имеет лучший показатель «+/-» среди всех клубов, которые показывали такой результат.
Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?
Фото: телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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