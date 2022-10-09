МБА имеет рекордный показатель «+/-» для дебютанта Лиги ВТБ

МБА обыграла (86:73) и «Астану» (103:69) в первых двух матчах Единой лиги ВТБ в истории клуба.

Ранее двух побед на старте удавалось добиться только четырем командам-дебютантам Лиги: , , и «Спартаку» (Санкт-Петербург).

МБА имеет лучший показатель «+/-» среди всех клубов, которые показывали такой результат.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

Фото: телеграм-канал лиги ВТБ