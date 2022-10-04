«Судороги». Джа Морэнт не смог доиграть матч с «Орландо» из-за проблем с ногой

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт помог команде с победы начать предсезонку.

Во встрече с «Орландо» (109:97) Морэнт записал на свой счет 22 очка (7 из 11 с игры, 7 из 10 с линии), 4 подбора, 7 передач и 3 перехвата.

Морэнт смог отыграть лишь 21 минуту, после чего прихрамывая покинул площадку. Скорее всего, самый прогрессирующий игрок прошлого сезона в ближайшее время вернется в строй. Проходя мимо главного тренера Тэйлора Дженкинса, он произнес: «Судороги».

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