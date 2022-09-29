Евгений Богачев – о травме Дэрила Мэйкона: «Думали, выбыл надолго, но вроде бы не все так страшно»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев оценил готовность команды к сезону и сообщил, что травма американского разыгрывающего Дэрила Мэйкона оказалась не такой серьезной, как думали.
«Готовность УНИКСа к старту сезона? Готовность процентов на 80.
Неплохую игру показали на недавнем Суперкубке, заняли третье место. Причем обыграли сербский «Партизан» в стыковом матче, который тренирует знаменитый Желько Обрадович.
А беспокоит травма Мэйкона, полученная как раз в игре с «Партизаном». Думали, выбыл надолго, но вроде бы не все так страшно. Так что в целом готовы более или менее», – сказал Богачев.
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