Клэй Томпсон – о непопадании в Топ-75: «Им будем неприятно, если мы снова выиграем»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что он по-прежнему мотивирован решением не включать его в официальный список 75 лучших игроков НБА.
Список был объявлен по ходу сезона-21/22, который принес Клэю четвертый чемпионский трофей.
«Будет обидно, когда мы снова выиграем, а особенно неприятно будем им, если мы сделаем это», – сказал Томпсон.
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