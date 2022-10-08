Клэй Томпсон – о непопадании в Топ-75: «Им будем неприятно, если мы снова выиграем»

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Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что он по-прежнему мотивирован решением не включать его в официальный список 75 лучших игроков НБА.

Список был объявлен по ходу сезона-21/22, который принес Клэю четвертый чемпионский трофей.

«Будет обидно, когда мы снова выиграем, а особенно неприятно будем им, если мы сделаем это», – сказал Томпсон. 

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