Трэй Янг: «Только глупцы думают, что низкорослые не могут привести команду к титулу»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отреагировал на мнение о том, что низкорослые игроки не могут быть лидерами чемпионских команд.
«Так думают только глупцы. Стефен Карри был лучшим игроком в чемпионской команде. Они выиграли титул в этом году. Многие низкорослые ребята доказали это. Айзейя Томас становился чемпионом, Чонси Биллапс – то же самое.
Маленькие игроки приводили свои команды к титулу и раньше. Никогда не слышал такого. Может быть, это потому, что я не слишком много читаю. В любом случае, я не верю в эти предрассудки», – заявил Янг.
«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли
Комментарии