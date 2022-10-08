Трэй Янг: «Только глупцы думают, что низкорослые не могут привести команду к титулу»

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отреагировал на мнение о том, что низкорослые игроки не могут быть лидерами чемпионских команд.

«Так думают только глупцы. Стефен Карри был лучшим игроком в чемпионской команде. Они выиграли титул в этом году. Многие низкорослые ребята доказали это. Айзейя Томас становился чемпионом, Чонси Биллапс – то же самое.

Маленькие игроки приводили свои команды к титулу и раньше. Никогда не слышал такого. Может быть, это потому, что я не слишком много читаю. В любом случае, я не верю в эти предрассудки», – заявил Янг.

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