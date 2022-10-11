Келли Олиник: «Джон Стоктон по-прежнему лучший в любительских матчах»

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Центровой «Юты» Келли Олиник рассказал о любительских матчах, которые легенда клуба Джон Стоктон устраивает по воскресеньям с участием действующих игроков НБА и выпускников Университета Гонзага.

«О да, он умеет играть. Он лучший почти в каждом владении мячом.

Он никогда не промахивается со средней дистанции. Когда он играет, каждое попадание оценивается в одно очко. Трехочковый  – одно очко, двухочковый – одно очко, лэй-ап – одно очко. Он старомодный.

Он великолепно обращается с мячом, великолепно видит площадку. Он очень сильный – жестко ставит заслон, его не сдвинуть с места. Он боец, он любит играть», – рассказал Олиник.

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