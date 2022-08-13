Крис Пол: «Никогда не забуду фотосессию Топ-75 игроков НБА в истории»

Разыгрывающий рассказал, как относится к попаданию в Топ-75 игроков НБА за все время.

«Все эти годы я просто выполнял свою работу, не оглядываясь назад. Никогда не забуду тот день, когда мы сделали эту огромную фотосессию, на которой одновременно присутствовали лучшие игроки НБА за всю историю. Некоторых из них я никогда не видел прежде.

Я стоял там и фотографировался с , Айзейей Томасом, и всеми этими парнями, за которыми я наблюдал с детства. Это незабываемое чувство», – признался Пол.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить