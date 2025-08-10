6

Гэри Пэйтон II: «НБА действительно стала мягче по сравнению с 80-ми и 90-ми»

Пэйтон считает, что лига стала менее жесткой, чтобы угодить болельщикам.

«Я считаю, что НБА действительно стала мягче по сравнению с 80-ми и 90-ми. Взять, например, «Плохих парней» из «Детройта, другие команды тех времен... Если ты проходил под кольцо, то гарантированно получал локтем под дых. То же самое в эпоху Шакила О’Нила, в начале 90-х. А сейчас все это хотят «вымести».

Они хотят, чтобы фанаты видели больше непосредственно игры. Поэтому сейчас чаще свистят фолы, игроки чаще пробивают штрафные. Замедляют игру, но пытаются сохранить зрелищность. Думаю, сейчас просто больше ориентируются на атаку, потому что это то, что хотят видеть зрители.

Они хотят смотреть на все эти финты, на то, что вытворяют Кайри Ирвинг и Шэй Гилджес-Александер. Это приносит больше дохода. Так что, я думаю, лига просто движется в этом направлении, стараясь замедлить игру, но при этом защитить нас.

Но мне кажется, что надо давать нам играть. Мы выходим на площадку, чтобы соревноваться, так позвольте нам это делать», – заключил Пэйтон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст JAXXON
