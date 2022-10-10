Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет «Пересвет-ЮФУ»

В понедельник, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги примет из Ростова-на-Дону.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Самара – Пересвет-ЮФУ

10 октября. 18:00

Положение команд: МБА – 2-0, Динамо Курск – 2-0, УГМК – 2-0, Ника – 2-0, Надежда – 2-0, Енисей – 1-1, Нефтяник – 1-1, Спарта энд К – 0-2, Самара – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Пересвет-ЮФУ – 0-2, Динамо Москва – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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