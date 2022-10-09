Сергей Кущенко: «Сказал руководству «Самары», что арена должна быть такой, что болельщик, глядя на телеэкран, решил, что смотрит матч Евролиги. Самара с этим справилась»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос, почему «Самаре», которая на протяжении нескольких лет пыталась стать членом лиги, удалось это только в сезоне-2022/23.

«Сложились воедино несколько факторов. Один из них – Самарскую область возглавляет губернатор, который ратует за развитие спорта и сам неплохо играет в баскетбол. Дмитрий Игоревич Азаров принимает правильные решения и на баскетбольной площадке – я убедился в этом во время VIP-матча перед Суперкубком-2021, и на посту главы региона.

Руководство области и клуб «Самара» взяли паузу перед вступлением в лигу. За это время построили спортивную арену. Современный, оснащенный всей необходимой инфраструктурой Дворец спорта отвечает требованиям Единой лиги.

Несколько лет назад, во время предыдущего своего визита сюда, я перечислил требования, которым должна соответствовать домашняя арена клуба Единой лиги. Тогда я сказал руководству клуба: «Арена должна быть такой, что болельщик, глядя на телеэкран, решил, что смотрит матч Евролиги». И Самара с этим справилась.

Также регион показал, что обладает терпением и умением выполнить положения регламента для вхождения в лигу. Здесь не стали сразу делать широкие шаги, чтобы, как говорится, не порвать штаны. Клуб приближался к Единой лиге ВТБ шаг за шагом, step by step. Зато теперь мы говорим: «Добро пожаловать, Самара!» И мы уверены, что созданная система позволит команде долго выступать в лиге», – сказал Кущенко.

Джеймс Эннис приехал к Сергею Базаревичу в «Самару». Волжане готовы к яркому дебюту в Лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные