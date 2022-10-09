Сергей Кущенко: «Сказал руководству «Самары», что арена должна быть такой, что болельщик, глядя на телеэкран, решил, что смотрит матч Евролиги. Самара с этим справилась»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос, почему «Самаре», которая на протяжении нескольких лет пыталась стать членом лиги, удалось это только в сезоне-2022/23.

«Сложились воедино несколько факторов. Один из них – Самарскую область возглавляет губернатор, который ратует за развитие спорта и сам неплохо играет в баскетбол. Дмитрий Игоревич Азаров принимает правильные решения и на баскетбольной площадке – я убедился в этом во время VIP-матча перед Суперкубком-2021, и на посту главы региона.

Руководство области и клуб «Самара» взяли паузу перед вступлением в лигу. За это время построили спортивную арену. Современный, оснащенный всей необходимой инфраструктурой Дворец спорта отвечает требованиям Единой лиги.

Несколько лет назад, во время предыдущего своего визита сюда, я перечислил требования, которым должна соответствовать домашняя арена клуба Единой лиги. Тогда я сказал руководству клуба: «Арена должна быть такой, что болельщик, глядя на телеэкран, решил, что смотрит матч Евролиги». И Самара с этим справилась.

Также регион показал, что обладает терпением и умением выполнить положения регламента для вхождения в лигу. Здесь не стали сразу делать широкие шаги, чтобы, как говорится, не порвать штаны. Клуб приближался к Единой лиге ВТБ шаг за шагом, step by step. Зато теперь мы говорим: «Добро пожаловать, Самара!» И мы уверены, что созданная система позволит команде долго выступать в лиге», – сказал Кущенко.

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