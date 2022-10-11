Василий Карасев: «Первая домашняя игра в рамках Единой лиги ВТБ — это особенный момент»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от первого домашнего матча своей команды в лиге ВТБ против .

«В первую очередь, хочу пригласить наших болельщиков прийти и поддержать нас завтра, первая домашняя игра в рамках Единой лиги ВТБ — это особенный момент.

Что касается соперника, то «Минск» — это молодая и амбициозная команда. Первые игры не особо показательны, они вкатываются в сезон. Я уверен, что для нас ни одна игра этого сезона не будет проходной, к каждой встрече надо готовиться очень тщательно.

После матча в Астане прошло совсем немного времени, стараемся восстановиться. Будем придерживаться нашей игры, действовать агрессивно, но еще раз повторюсь, что «Минск» — это совершенно не подарок», – передает слова тренера официальный сайт МБА.

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