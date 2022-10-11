Док Риверс: «У Тайриза Макси не бывает плохих дней»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс объяснил, почему защитник – мечта любого тренера.

«Во-первых, у него не бывает плохих дней. И он помогает мне.

По-моему, с тех пор, как он пришел в команду, у него было всего два дня, когда он был в плохом настроении. Я помню, что он был подавлен, когда мы проиграли «Майами» в последнем матче. Это чувствовалось во время игры. И потом был еще один день.

Таких игроков тренеры всегда боятся испортить. Хочется, чтобы он всегда оставался таким счастливым», – сказал Риверс в подкасте Эдриана Воджнаровски.

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