Джеймс Харден: «С Эмбиидом никто не может сравниться»

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Атакующий зашитник «Филадельфии» Джеймс Харден отдал должное звездному одноклубнику Джоэлу Эмбииду.

«Его универсализм – это редкость. Мы давно не видели такого крупного игрока, который способен вести мяч, бросать с любой дистанции и просто доминировать в игре на обеих сторонах площадки.

С ним никто не может сравниться. Он единственный в своем роде. И он продолжает становиться лучше. Мы наконец-то видим настоящий уровень Джоэла Эмбиида. В последние несколько лет он делал то, чего от него ждали все», – заявил Харден.

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