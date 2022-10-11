Джеймс Харден: «С Эмбиидом никто не может сравниться»

Атакующий зашитник «Филадельфии» отдал должное звездному одноклубнику Джоэлу Эмбииду.

«Его универсализм – это редкость. Мы давно не видели такого крупного игрока, который способен вести мяч, бросать с любой дистанции и просто доминировать в игре на обеих сторонах площадки.

С ним никто не может сравниться. Он единственный в своем роде. И он продолжает становиться лучше. Мы наконец-то видим настоящий уровень . В последние несколько лет он делал то, чего от него ждали все», – заявил Харден.

«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли