Вышел трейлер фильма «Redeem Team» о победе США на Олимпиаде-2008

Netflix выпустил трейлер документального фильма «Redeem Team» о выступлении сборной США на Олимпийских играх-2008 в Пекине.

Звездная команда прошла весь турнир без поражений и завоевала золотые медали, обыграв в финале сборную Испании со счетом 118:107.

Ранее американцы не смогли победить на Олимпиаде-2004 в Афинах и на Чемпионате мира-2006 в Японии.

«Нерассказанная история одного из величайших камбэков в истории спорта. Мужская олимпийская сборная США по баскетболу 2008 года во главе с , , и могла все потерять. Им было что доказывать», – говорится в аннотации к трейлеру.

Премьера фильма назначена на 7 октября.

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