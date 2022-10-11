Бен Гордон арестован за жестокое обращение с сыном

Бывший игрок НБА Бен Гордон снова имеет проблемы с законом из-за предполагаемого жестокого обращения с 10-летним сыном в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

39-летний Гордон ожидал рейса в Чикаго, но местная полиция не пустила его в самолет и арестовала за то, что он якобы ударил своего сына.

Мальчик в сопровождении тети был отправлен в детскую больницу Лонг-Айленда для обследования.

В прошлом Гордон уже несколько раз оказывался под арестом. Экс-игрока «Чикаго» задерживали по подозрению в нападении и ограблении в 2017 году. Он также был задержан за вождение автомобиля с поддельными номерными знаками и ложное включение пожарной сигнализации в своем доме в Лос-Анджелесе.

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