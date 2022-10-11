Стив Клиффорд: «У Хэйворда не было возможности набрать форму, но он выглядит хорошо»
Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд остался доволен игрой форварда Гордона Хэйворда в дебютном для него матче предсезонки.
За 12 минут Хэйворд набрал 6 очков.
«Мне понравилось, как сыграл Гордон. У него не было возможности набрать форму, но выглядит он хорошо. Мне показалось, что он в хорошем ритме. Сам он сказал, что чувствовал себя хорошо», – заявил Клиффорд.
Хэйворд пропустил первые встречи предсезонки из-за повреждения колена.
В прошлом сезоне Хэйворд из-за травм принял участие лишь в 49 матчах команды в регулярном чемпионате.
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