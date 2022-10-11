Деандре Эйтон – о Монти Уильямсе: «Мы нормально общаемся, ничего не изменилось»

Центровой «Финикса» рассказал об отношениях с главным тренером команды .

«Мы нормально общаемся. В конце концов, каждый из нас вроде как пытается внести свой вклад в победу команды. Если честно, все то же самое, ничего не изменилось», – признался Эйтон.

Уильямс несколько месяцев не разговаривал с центровым после вылета из плей-офф-2022. Баскетболист получил от «Санз» продление контракта лишь после того, как договорился с «Индианой».

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?