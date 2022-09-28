Деандре Эйтон: «Не разговаривал с Монти Уильямсом с тех пор, как мы проиграли 7-й матч»

Центровой «Финикса» признался, что не разговаривал с главным тренером команды с прошлого сезона.

«Я с ним еще не разговаривал. Я не разговаривал с ним с тех пор, как мы проиграли 7-й матч», – сказал Эйтон во время общения с журналистами.

Согласно сообщениям СМИ, Эйтон и Уильямс конфликтовали во время сезона-2021/22, кульминацией чего стала их ссора во время проигранного 7-го матча серии второго раунда плей-офф против «Далласа» (3-4). Центровой провел на площадке всего 17 минут, после матча Уильямс сказал репортерам, что игровое время Эйтона является внутренним делом команды.

Сам Уильямс утверждает, что отсутствие общения с Эйтоном летом не было чем-то необычным.

«Я не разговаривал со многими из наших игроков. Как я уже говорил ранее этим летом, им нужен был перерыв», – сказал тренер.

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