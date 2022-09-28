Монти Уильямс: «Этим летом решил дать игрокам передышку»

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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс прокомментировал слова центрового Деандре Эйтона, который заявил, что не разговаривал с Уильямсом с прошлого сезона.

«Я не разговаривал со многими игроками. Как я уже говорил ранее этим летом, им нужен был перерыв. Им нужно было отдохнуть от меня, от спортзала.

Учитывая, сколько времени мы провели вместе за эти три года, мне показалось, что парням нужен перерыв. Даже когда парни были в спортзале, я не спускался вниз, чтобы они от меня отдохнули. Спросите парней, они скажут: «Да, этим летом тренер молчал. Я просто хотел дать всем передышку», – сказал Уильямс.

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