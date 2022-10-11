Брэдли Бил покинул ковид-протокол, пропустит несколько дней из-за болезни

Теги НБА Вашингтон Брэдли Бил коронавирус Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил покинул протокол НБА по здоровью и безопасности.

«Уизардс» сообщили, что болезнь игрока не связана с коронавирусной инфекцией. Он пропустит матч против «Шарлотт» сегодня ночью и вернется в строй через несколько дней.

В прошлом сезоне Бил провел только 40 матчей. Летом он заключил с клубом новый контракт на пять лет и 251 миллион долларов.

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