Брэдли Бил: «Хочу написать свою собственную историю»

Атакующий защитник заявил, что у него хорошие отношения с владельцами и руководителями клуба, и что он остается предан клубу.

«Люди смотрят на меня как на сумасшедшего, но я очень хочу, чтобы у меня все получилось. Я хочу победить именно здесь.

Это команда выбрала меня на драфте. Они очень лояльны. У меня отличные отношения с владельцами и фронт-офисом. Кроме того, у игрока НБА не так много шансов провести карьеру в одном клубе, понимаете? Я хочу написать свою собственную историю», – сказал Бил.

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