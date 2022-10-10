Джинни Басс: «Ради Энтони Дэвиса я решила отказаться от талантливых игроков»

Владелец Джинни Басс заявила, что окончательное решение по обмену Энтони Дэвиса в 2019 году принадлежало ей.

«Это был момент истины. Чтобы заполучить такого талантливого игрока, как Энтони Дэвис, нужно было отказаться от других талантливых игроков. В конце концов, я решила сделать это», – сказала Басс в новом документальном фильме о «Лейкерс».

Дэвис перешел в калифорнийскую команду из «Нового Орлеана» в обмен на , , и многочисленные драфт-активы.

Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф