Джинни Басс: «Ради Энтони Дэвиса я решила отказаться от талантливых игроков»

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Джинни Басс Энтони Дэвис Джош Харт Брэндон Ингрэм Лонзо Болл Баскетбол

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс заявила, что окончательное решение по обмену Энтони Дэвиса в 2019 году принадлежало ей.

«Это был момент истины. Чтобы заполучить такого талантливого игрока, как Энтони Дэвис, нужно было отказаться от других талантливых игроков. В конце концов, я решила сделать это», – сказала Басс в новом документальном фильме о «Лейкерс».

Дэвис перешел в калифорнийскую команду из «Нового Орлеана» в обмен на Брэндона Ингрэма, Лонзо Болла, Джоша Харта и многочисленные драфт-активы.

Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф

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