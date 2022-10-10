Дарвин Хэм: «Игровые качества Дэвиса – последнее, о чем я переживаю. Важно, чтобы он был здоров»

Главный тренер заявил, что в случае с форвардом акцент делается на том, чтобы звездный баскетболист был здоров и мог стабильно выходить на площадку.

«В случае с Эй Ди важно заботиться о его здоровье. По ходу карьеры он получал самые разные травмы, в последние два года даже чаще, хотя некоторые из них были просто стечением обстоятельств и никак от него не зависели. Но это часть игры. Мы сфокусировались на том, чтобы летом Эй Ди работал над своим физическим состоянием, укрепил тело и был готов к 82-матчевому баскетбольному марафону и его продолжению.

Игровые качества Дэвиса – последнее, о чем я переживаю. Важно, чтобы он был здоров. Я знал, что как только мы ознакомимся с тем, как ведется подготовка, а потом проведем индивидуальные и групповые занятия, которые я разработал вместе со своим персоналом, то с ним все будет в порядке», – заявил Хэм.

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