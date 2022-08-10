Дрэймонд Грин: «Лейкерс» не взяли бы титул с Брэндоном Ингрэмом»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считаеь, что «Лейкерс» поступили правильно, когда сохранили Кайла Кузму и включили Брэндона Ингрэма в сделку по приобретению Энтони Дэвиса в 2019 году.
«Когда люди обсуждают такие решения, они не понимают, что значит успех. Они говорят: «Брэндон Ингрэм ведь стал участником Матча звезд, поэтому его обмен – это ошибка».
Но я отвечу, что они выиграли чемпионат. Независимо от того, что вы думаете на эту тему, титул всегда важнее.
Не уверен, что «Лейкерс» выиграли бы с Ингрэмом в составе. Важен набор навыков, все игроки должны сочетаться друг с другом. Кайл Кузма и Кентавиус Колдуэлл-Поуп лучше подходили этой команде, они были шутерами», – сказал Дрэймонд.