Дрэймонд Грин: «Лейкерс» не взяли бы титул с Брэндоном Ингрэмом»

Форвард «Голден Стэйт» считаеь, что поступили правильно, когда сохранили Кайла Кузму и включили Брэндона Ингрэма в сделку по приобретению в 2019 году.

«Когда люди обсуждают такие решения, они не понимают, что значит успех. Они говорят: ведь стал участником Матча звезд, поэтому его обмен – это ошибка».

Но я отвечу, что они выиграли чемпионат. Независимо от того, что вы думаете на эту тему, титул всегда важнее.

Не уверен, что «Лейкерс» выиграли бы с Ингрэмом в составе. Важен набор навыков, все игроки должны сочетаться друг с другом. и Кентавиус Колдуэлл-Поуп лучше подходили этой команде, они были шутерами», – сказал Дрэймонд.

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