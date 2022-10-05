Кевин Гарнетт: «Если Дэвис не станет MVP, «Лейкерс» могут пролететь мимо плей-офф»
Член Зала славы Кевин Гарнетт считает, что форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис должен проявить лидерские качества в предстоящем сезоне.
«Я хочу, чтобы Энтони Дэвис стал MVP этой лиги. Он должен буквально забрать ключи от Лос-Анджелеса у Леброна Джеймса и взять на себя весь груз ответственности. Если этого не произойдет, они могут пролететь мимо плей-офф», – заявил Гарнетт.
Дэвис провел только 40 матчей в прошлом сезоне и 37 матчей в сезоне-2020/21.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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