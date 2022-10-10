Расселл Уэстбрук: «Не понимаю, откуда взялось мнение, что я не защищаюсь»

Разыгрывающий резко отреагировал на вопрос об игре в обороне.

«Я действительно не понимаю, откуда взялось это мнение, что я не выкладываюсь в защите. Я заметил, что это выдуманный нарратив, за который людям нравится цепляться», – сказал Уэстбрук.

Прославленный баскетболист НБА Дуэйн Уэйд недавно заявил, что раньше Уэстбрук был лучшим игроком в мире на обеих сторонах площадки.

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