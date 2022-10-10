Дуэйн Уэйд: «Раньше Уэстбрук был величайшим баскетболистом в мире на обеих сторонах площадки»
Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд отдал должное разыгрывающему «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку.
«Я не знаю другого такого игрока, как Уэстбрук. На определенном этапе он безоговорочно являлся величайшим баскетболистом на планете на обеих сторонах площадки», – заявил Уэйд.
В 2017 году Уэстбрук был признан MVP. Многие эксперты считают его игру главной причиной неудачного выступления «Лейкерс» в прошлом сезоне.
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