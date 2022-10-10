Дуэйн Уэйд: «Раньше Уэстбрук был величайшим баскетболистом в мире на обеих сторонах площадки»

Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд отдал должное разыгрывающему «Лейкерс» .

«Я не знаю другого такого игрока, как Уэстбрук. На определенном этапе он безоговорочно являлся величайшим баскетболистом на планете на обеих сторонах площадки», – заявил Уэйд.

В 2017 году Уэстбрук был признан MVP. Многие эксперты считают его игру главной причиной неудачного выступления в прошлом сезоне.

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