Расселл Уэстбрук: «Качество бросков очень важно. Стараюсь не совершать плохие броски»

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Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук признался, что в это межсезонье изменил не технику броска, а свое отношение к броскам. Игрок утверждает, что работал над тем, чтобы быть более терпеливым и спокойным.

«Качество бросков очень важно. Стараюсь не совершать плохие броски, когда атакую», – цитирует Уэстбрука журналист Кайл Гун.

Ранее в сети появилось видео, на котором Уэстбрук демонстрирует результаты летней работы над броском.

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