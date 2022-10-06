Кори Кисперт пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы

Легкий форвард «Уизардс» Кори Кисперт выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Кисперт получил травму, приземлившись на ногу оппонента во время предсезонной игры с «Уорриорз» в Японии в субботу.

начнет сезон 19 октября, Кисперт не успеет восстановиться к старту регулярного чемпионата.

В дебютном сезоне в 23-летний Кисперт провел 77 матчей, набирая 8,2 очка и 2,7 подбора в среднем за игру.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри