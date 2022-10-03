Стив Клиффорд: «Гордон Хэйворд хочет играть, но пока не хочу ничего об этом слышать»

Форвард «Хорнетс» пропустил предсезонный матч с «Селтикс» из-за проблем с коленом.

В прошлом сезоне Хэйворд из-за травм принял участие лишь в 49 матчах команды в регулярном чемпионате.

По словам главного тренера «Шарлотт» Стива Клиффорда, команда в начале тренировочного лагеря не хочет рисковать здоровьем форварда.

«Гордон хочет играть, он расстроен. Но я и наш тренер по физической подготовке на данном этапе не хотим ничего слышать об этом», – заявил Клиффорд.

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