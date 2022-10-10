Стивен Эй Смит: «Осторожно веду себя с женщинами, которые подкатывают ко мне. Возможно, они кем-то подосланы»

Известный журналист ESPN Стивен Эй Смит заявил, что дорожит репутацией и старается быть аккуратным, когда с ним знакомятся женщины.

«Они оказываются рядом самыми разными способами. Бывал в ситуациях, когда ко мне подкатывали в момент работы в плей-офф , во время финальных серий НБА. Не говорю, что это именно то, что происходило, но я задумывался, возможно, их кто-то подослал? Потому что эти женщины бывали излишне активны.

И я такой: «Так, я, конечно, не похож на Годзиллу, но знаю, что я не являюсь главным красавчиком». Подозрительная активность. Ну то есть, почему они ведут себя так, будто хотят заполучить меня? Что-то в этом есть подозрительное. Я не знал точно, но у меня возникало подозрение, срабатывала интуиция. И тогда ты говоришь себе: «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Что-то здесь явно не так», – рассказал Смит.

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