Стефен Карри – о прогнозе с 8-м местом «Уорриорз»: «На победу в финале давали 14%»

Журналист ESPN Кевин Пелтон выложил прогноз на сезон-22/23 НБА, который строится на изобретенной им статистической модели.

Действующий чемпион в прогнозе Пелтона займет лишь 8-е место в таблице Западной конференции.

«На нашу победу в финале в прошлом сезоне давали 14% 😂», – отреагировал в комментариях лидер «Уорриорз» .

Выяснилось, что алгоритм Пелтона завязан на трехлетний отрезок, в связи с чем «Голден Стэйт» и оказался так низко. В сезонах 19/20 и 20/21 команда играла без травмированных лидеров и не попадала в плей-офф.

«Ожидаю, что «Уорриорз» сыграют лучше, чем в моем прогнозе, и будут среди топ-клубов на Западе», – отреагировал Пелтон.

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