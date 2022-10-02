Телеведущая НБА – о расовом скандале на ESPN: «Меня просили отойти в сторону и говорили: «Ты не командный игрок»

Известная телеведущая Рэйчел Николс раскрыла подробности расистского скандала, из-за которого ее отстранили от работы на .

Руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА-2020. Николс тогда высказала мнение, что Тэйлор получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале. Данное высказывание было записано во время телефонного разговора и послужило причиной отстранения.

«Ближе к концу того сезона все усложнилось. Вы все знаете, что в 2020 году была пандемия. Произошло трагическое убийство вашего друга Джорджа Флойда. В нашей стране было много трудностей. Мы смотрели на общество и видели, что оно должно измениться.

В июле 2020 года издание New York Times разоблачило ESPN в расизме и отсутствии возможностей для цветных людей. Думаю, тогда руководители ESPN сказали то, чего ждали все: «Мы хотели бы дать людям больше возможностей, мы продолжаем расти». И все было в таком духе.

Примерно в то же время мне позвонили и попросили отойти в сторону, чтобы Мария стала ведущей финала НБА, а я снова стала второстепенным репортером. Они подчеркнули, что выбор оставался за мной, но оказывали на меня сильное давление. Мне говорили: «Ну, ты не командный игрок».

Любая женщина в бизнесе понимает, что это значит, верно? Женщины должны быть командными игроками, услужливыми, а мужчины пусть будут агрессивными акулами. Я просто подумала: «Эй, я так долго работала над тем, что попасть сюда. Я сделала все, о чем вы просили. Мы провели несколько отличных шоу перед плей-офф. И я хотела получить возможность сделать это», – заявил Николс.

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