«Фенербахче» предлагает Кампаццо 9 миллионов евро за три сезона
Свободный агент Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.
Как сообщает Encestando, у Кампаццо имеется предложение от «Фенербахче» на 9 миллионов евро за три сезона.
В Европе аргентинцем интересуется также его бывшая команда «Реал», но мадридцы не могут выписать плеймейкеру такой же крупный контракт, как «Фенер».
Приоритетным для Кампаццо является выступление в НБА. Сейчас он ждет, чем закончатся переговоры с «Мэверикс».
Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?
Комментарии