«Фенербахче» предлагает Кампаццо 9 миллионов евро за три сезона

Свободный агент (31 год, 178 см) рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.

Как сообщает Encestando, у Кампаццо имеется предложение от че» на 9 миллионов евро за три сезона.

В Европе аргентинцем интересуется также его бывшая команда , но мадридцы не могут выписать плеймейкеру такой же крупный контракт, как «Фенер».

Приоритетным для Кампаццо является выступление в . Сейчас он ждет, чем закончатся переговоры с «Мэверикс».

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