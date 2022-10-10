«Фенербахче» предлагает Кампаццо 9 миллионов евро за три сезона

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Свободный агент Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.

Как сообщает Encestando, у Кампаццо имеется предложение от «Фенербахче» на 9 миллионов евро за три сезона.

В Европе аргентинцем интересуется также его бывшая команда «Реал», но мадридцы не могут выписать плеймейкеру такой же крупный контракт, как «Фенер».

Приоритетным для Кампаццо является выступление в НБА. Сейчас он ждет, чем закончатся переговоры с «Мэверикс».

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