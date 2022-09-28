Факундо Кампаццо близок к переходу в «Реал»

Бывший разыгрывающий (31 год, 178 см) близок к переходу в «Реал», сообщает испанский журналист Карлос Санчес Блас.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб предложил аргентинцу трехлетний контракт на 2,8 млн евро.

При этом, агенты Кампаццо опровергали информацию о том, что их клиент склоняется к переходу . «Факу хочет остаться в , и мы работаем над этим. Все остальное – чистая дезинформация и ложь», – утверждали агенты.

Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место