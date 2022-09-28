Факундо Кампаццо близок к переходу в «Реал»

Бывший разыгрывающий «Денвера» Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) близок к переходу в «Реал», сообщает испанский журналист Карлос Санчес Блас.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб предложил аргентинцу трехлетний контракт на 2,8 млн евро.
При этом, агенты Кампаццо опровергали информацию о том, что их клиент склоняется к переходу «Реал». «Факу хочет остаться в НБА, и мы работаем над этим. Все остальное – чистая дезинформация и ложь», – утверждали агенты.
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